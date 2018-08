Un activiste devient le premier actionnaire d'Agfa-Gevaert

Activistes

Florian Schuhbauer et Klaus Röhrig , les investisseurs derrière AOC sont inconnus au bataillon dans nos contrées. Mais leur ambition est claire. Ils prennent des participations minoritaires significatives dans des sociétés cotées petites ou moyennes qu’ils estiment sous-évaluées et cela plutôt dans des pays germanophones ou nordiques. Et mettent ensuite en place avec la direction des stratégies pour accroître la valeur en siégeant au conseil d’administration si nécessaire, expliquent-ils sur le site d' AOC .

L'exemple Stada

Avec une participation limitée à 7% AOC a réussi, il y a deux ans, au terme d’une assemblée marathon à évincer le président du conseil de surveillance. Mais il n’est pas parvenu à faire le ménage au sein de celui-ci comme il l’entendait. Un an plus tard Stada tombait dans l'escarcelle de Bain Capital et de Cinven au terme d’une OPA. Les actionnaires ont pu se frotter les mains. Entre début 2016 et août 2017, l’action a presque triplé en Bourse.