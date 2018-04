Un bic et des post-its pour réinventer la Belgique

Reportage | Pendant trois jours, Hack Belgium a réuni près de 800 participants pour réfléchir à la Belgique de demain. Près de 90 idées ont émergé.

Douze challenges sociétaux dans des domaines aussi variés que les océans, la mobilité, l’éducation ou l’énergie. Dix technologies à l’honneur parmi lesquelles l’intelligence artificielle, la robotique ou la blockchain. Des centaines de bics, des milliers de post-its et de feuilles de papier. 800 cerveaux et près de 90 idées au bout de 24h. Ces trois derniers jours, Hack Belgium a tenté de changer la Belgique. Et vous, vous avez fait quoi?

Jeudi matin. Après le speech d’ouverture enflammé de Leo Exter, autoproclamé chief energizer et fondateur de Hack Belgium, la présentation d’Eric Cattoir, d’IBM, sur l’intelligence artificielle et son rapport à l’analytique douche un peu ma motivation. Le propos est intéressant et même intelligible pour les non-initiés mais il manque juste assez de punch pour marquer mon esprit embué. "Le plus difficile c’est d’expliquer pourquoi un système, qui a été nourri avec des données, réagit de telle ou telle manière", lâche-t-il soudainement alors que mon regard est absorbé par ce qui se passe dans le workshop d’à côté, celui sur le Bio-Hacking. C’est qu’ils ont l’air de bien s’amuser dans leurs tenues de petit chimiste.

Lorsqu’une idée est débattue, préférez "Yes, and…" à "Yes, but…". Soyez constructifs.

Avant mon prochain atelier, je me balade dans l’Experience zone, qui permet aux participants de tester de nouvelles technologies et d’échanger avec des experts. J’y croise Gaetan Richard, le COO de Miam Factory. Cette start-up basée à Gembloux est dédiée à la personnalisation alimentaire. Elle grave au laser sur des macarons, et sous nos yeux, elle est en train d’imprimer en 3D et en chocolat le logo de Digital Wallonia. Ça a l’air bon. Un peu plus loin, je tente l’expérience de la réalité virtuelle avec le simulateur de la société R.A.V.E.N. C’est le supplice de la planche, version moderne, en haut d’un building. Sympa mais sans plus. J’expérimente d’autres technologies à ma disposition mais globalement, l’Experience zone me laisse un peu sur ma faim.

Visualisation

Vue en plein écran Des milliers de post-it pour près de 90 idées en 24 heures. Mais combien aboutiront? ©Kristof Vadino

C’est maintenant l’heure d’apprendre à "scénariser" mes idées. C’est à ce moment-là que j’entre véritablement dans le vif du sujet. Le workshop, intitulé "Storyboard your ideas" est donné par Frederik Vincx. Il a co-créé Prisma, une application qui aide à renforcer la relation entre le personnel soignant et les personnes atteintes de démence. Aujourd’hui, il va nous aider à articuler nos idées en réalisant des visuels simples mais percutants. L’exercice est pratique et réalisé en petit groupe. "50% de notre cerveau est occupé par la visualisation", explique-t-il. "Pour faciliter votre speech, on doit pouvoir comprendre en un coup d’œil ce que vous faites."

Pas besoin d’être un artiste pour réussir, il suffit d’avoir l’esprit un peu pratique et de savoir diviser la proposition: état de la situation actuelle, problème décelé, produit/service pour le résoudre, état de la concurrence, avantage compétitif de la solution proposée, et description du but atteint. À ma gauche, Victor (prénom d’emprunt) vient de terminer un emploi et en commence un autre lundi prochain. Son idée? En finir avec l’isolement des personnes retraitées/âgées. "Je suis ici surtout parce que je n’ai pas encore bien défini le scope de mon idée", me glisse-t-il entre deux griffonnages.

Vue en plein écran L'atelier "Digital skills" commence par la formation de petits groupes de cinq personnes. ©Kristof Vadino

Après le lunch, place au workshop "Digital skills: developing and evaluating digital skills". Entre-temps, de plus en plus d’idées sont affichées sur les parois des "huddle rooms". Ces 12 petites salles sont conçues pour accueillir des petits groupes et encourager la collaboration et la créativité entre les participants. C’est là qu’ont lieu les workshops et les présentations. Elles correspondent chacune à un défi sociétal dans différents domaines comme la mobilité, la santé, l’éducation, l’énergie ou encore les médias.

L’atelier débute par la formation de petits groupes de 5 personnes. C’est ainsi que je rencontre Daniel (programmeur), Désiré (Fablab, blockchain), Stijn (consultant chez Deloitte) et un directeur des ressources humaines d’IBM qui n’a jamais dit son nom. On nous propose de choisir parmi six challenges celui qui nous touche le plus. Chacune développe individuellement une solution sur un post-it. Chaque proposition est discutée et soumise à un vote pour n’en retenir qu’une, voire deux. "Lorsqu’une idée est débattue, ne dites pas "Yes, but..", mais "Yes, and…". Soyez constructifs", suggère notre expert en business.

L’idée retenue? Celle d’un Fablab élargi à l’industrie de l’art, de la culture et de la danse. Un endroit permanent où tout serait décloisonné, où la technologie côtoierait les arts en toute harmonie, où l’on pourrait toucher, essayer et mixer les disciplines en toute créativité. Surtout, un lieu d’expression qui favoriserait l’entrepreneuriat. Chaque petit groupe développe ensuite son idée sur une grande feuille de papier et l’affiche pour avoir l’avis des autres groupes. Notre idée récolte… 4 votes. C’est peu mais j’y crois quand même. C’est dans ma nature d’être optimiste.

Viabilité économique

Ce vendredi matin, j’ai la surprise de voir que quelqu’un s’est en quelque sorte "approprié" notre idée. En même temps, elle n’était pas signée (j’ai d’ailleurs rapidement perdu le contact avec mon "équipe"). Et puis, à bien y réfléchir, c’est même un peu flatteur. Avec mon troisième café de la matinée, nous mettons le cap sur notre premier workshop du jour, qui doit nous permettre de valider la viabilité économique de notre idée. C’est bien beau d’avoir une idée, encore faut-il être en mesure d’analyser son potentiel.

Le Business model canvas qui nous est présenté est un précieux outil développé par Alexander Osterwalder, chercheur et entrepreneur suisse. Il comprend 9 composantes. "La première étape, c’est la proposition de valeur", explique notre mentor. "Quel problème tentez-vous de résoudre et surtout est-ce que les autres ont aussi le même problème?". Il faut s’atteler ensuite à déterminer sa clientèle, ses canaux de distribution du produit/service, ses revenus, ses ressources clés, ses coûts de production…. J’écoute religieusement tandis que je remplis mentalement les cases.

L’art du pitch

Vue en plein écran Alexander de Croo, le ministre de l'Agenda numérique, a rendu visite au Hack Belgium. ©Kristof Vadino

Durant la visite du vice-Premier ministre et ministre de l’Agenda numérique Alexander De Croo, je m’offre une pause. La fatigue mentale ne vient pas tout de suite. Elle s’installe progressivement, elle s’accumule jusqu’à ce que plus rien ne rentre. C’est le moment de déconnecter, de s’aérer un peu avant mon ultime présentation de la journée: How to Pitch. Car ce samedi, les différentes équipes présentent leurs projets. Ultime étape de ce parcours de combattant, le pitch est un moment sensible pour certains. Durant la matinée, les équipes s’entraînent avec leur coachs et reçoivent leur dernier feedback avant de monter sur scène. L’événement se clôture sur un networking géant. Fin du jeu.

Quel impact concret?

Définitivement, l’exercice vaut le coup si vous ne l’avez jamais fait et que vous débordez d’idées et d’enthousiasme mais que vous ne savez pas par où commencer. À notre sens cependant, le prix est peut-être un peu élevé dans la mesure où il y a de plus en plus de formations/trainings en entrepreneuriat et qu’elles sont de plus en plus abordables, voire gratuites. Sans compter toutes les ressources en ligne déjà disponibles…

Plus globalement, on s’interroge également sur l’impact réel de ce type d’événement à grande échelle. Hack Belgium est soutenu par de nombreux partenaires privés (mais on n’a pas pu louper l’absence de BNP Paribas, qui était pourtant bien là l’année précédente) mais combien des idées qui en émergent deviennent effectivement des start-ups, ou à tout le moins de vrais projets? Et surtout combien seront encore là dans 5 ou 10 ans?