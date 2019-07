Un broker vise 230 euros pour Barco! Qui dit mieux?

Comme nous l’avons épinglé dans notre édition de ce week-end , Barco a signé la meilleure performance semestrielle à la Bourse de Bruxelles avec un gain de 89%. Un parcours hors du commun dû à l’excellente santé du groupe d’imagerie qui affiche des marges bénéficiaires en nette progression et jouit d’un bilan solide gorgé de cash.

Auprès des analystes, c’est la surenchère au niveau des objectifs de cours . Depuis quelques mois, c’est à celui qui visera le plus haut pour l’action. Jusqu’à vendredi dernier, c’était Kepler Cheuvreux qui était le plus optimiste avec un "target" de 206 euros.

Il a depuis lors été complètement dépassé par Berenberg qui voit l’action atteindre 230 euros d’ici un an, soit un potentiel de hausse de 24% et cela malgré le parcours exceptionnel déjà observé depuis le début de l'année. Il y a dix jours, Trion Reid , l’analyste de ce broker, avait pourtant réitéré son objectif à 190 euros.

Qu’est ce qui a changé depuis lors? La semaine dernière, Berenberg a organisé des rencontres entre des investisseurs et un responsable de Barco.

Croissance tous azimuts

Pour Trion Reid, la confiance dans les perspectives de croissance du groupe s’accroît avec les six divisions affichant des degrés différents de croissance positive pour la première fois depuis de nombreuses années. "Notre objectif de cours dérivé de la valeur actuelle des cash flows futurs atteint 230 euros", précise-t-il. "Nous pensons que nous pouvons encore voir du potentiel de hausse tiré du décollage réel de la vague de renouvellement des cinémas, de même que des 300 millions d’euros au bilan qui peuvent servir pour des fusions et acquisitions."

L’enthousiasme de Berenberg repose sur la confiance en la progression continue du chiffre d’affaires de Barco. Et principalement sur celle à deux chiffres des ventes de ClickShare (système de présentation sans fil à partir d'un portable, Ndlr). Le broker juge aussi que le marché ne prend pas assez en compte l’opportunité que représente pour Barco la vague de modernisation des salles de cinéma .

"Nous tablons désormais sur une croissance organique de 5,6%, 6,8% et 6,8% pour 2019, 2020 et 2021 respectivement, comparé à des prévisions comprises entre 5 et 8%."