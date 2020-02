Un cinquième milliardaire au conseil de Facebook

En intégrant son ami Drew Houston, fondateur de Dropbox au conseil d’administration de Facebook, Mark Zuckerberg impose encore davantage son emprise sur le réseau social

Le club des administrateurs de Facebook compte un cinquième milliardaire en dollars. Après le fondateur et CEO Mark Zuckerberg (75,7 milliards selon Forbes), la COO Sheryl Sandberg, et les premiers investisseurs Peter Thiel et Marc Anadreessen, c’est au tour de Drew Houston d’intégrer ce cercle de bien nantis. Il remplace numériquement le patron de Netflix, Reed Hastings.

Âgé de 36 ans, il possède une fortune estimé à 1,3 milliard de dollars. Un pactole amassé via Dropbox, cette plateforme de stockage d’images et de données à distance qu’il a lancée en 2007. Contemporain de Zuckerberg (il a un an de plus que lui), les deux hommes sont des amis de longue date. Selon Bloomberg, Drew Houston a par le passé demandé conseil à Zuckerberg. Cette fois, c’est lui qui devra assister le fondateur du principal réseau social au monde.

"Comme leader d'une entreprise technologique avec des services utilisés par des millions de personnes, Drew sera d’un apport précieux à notre conseil d'administration", a commenté Mark Zuckerberg visiblement très fier de cette bonne pioche. L’intéressé a lui aussi tenu des propos de circonstances. "Ça a été très inspirant de voir Facebook devenir une plateforme qui atteint des milliards de personnes à travers le monde. J'ai hâte de travailler avec Mark et le reste du conseil d'administration sur les nombreuses opportunités et les défis à venir."

Circulez y a rien à voir? Pas sûr. Beaucoup d’observateurs, du Financial Times à Bloomberg, en passant par Forbes pointent la mainmise de plus en plus forte de Zuckerberg sur Facebook, il en détient 15% des parts mais près de 58% des droits de vote. Lors de la dernière AG des actionnaires, 70% d’entre eux avaient demandé la nomination d’un président indépendant, en vain, rappelle le FT.

Un petit génie du codage

Pour Drew Houston, cet adoubement est en tout cas une belle reconnaissance de son talent d’entrepreneur. Né dans le Massachussets, ce petit génie du codage programme dès l’âge de 14 ans des jeux vidéo en ligne, comme le rapportent Forbes et Les Echos.

Fort de ce pedigree, il intègre le fameux MIT à Boston. La légende veut que ce soit après avoir oublié une clé USB où il avait collationné des documents importants qu’il eut l’idée de lancer Dropbox en 2007. Un an plus tard, le fonds Sequoia rentre dans son capital. Mais la concurrence est rude. D’autres géants de la technologie (Microsoft, Google, Apple...) développent leur propre plateforme de stockage dans le cloud. Sans compter des accusations de porosité de la plateforme.