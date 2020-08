Un demi-milliard d'amende pour Apple pour violation de brevets

Apple est une nouvelle fois sanctionné pour violation de brevet. Le géant technologique écope de la justice texane d' une amende de 500 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir violé des brevets de PanOptis sur la 4G.

Refus de verser des commissions

Collection de sanctions

Ce n'est pas la première amende de l'année pour violation de brevet. En janvier, un jury californien avait déjà condamné Apple et Broadcom à verser respectivement 837 et 270 millions de dollars au California Institute of Technology. Les deux groupes étaient alors accusés d'avoir violé des brevets de l'université sur la transmission par wifi. .