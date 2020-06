Un fonds belge encaisse un quart de milliard dans un deal tech turc

Alors, du côté de l'équipe du turc Peak Games, fort d'une centaine d'employés, on se frotte les mains. Mais le succès a vite fait parlé de lui . Et les curieux ont rapidement pointé le bout de leur nez. Jusqu'à un cap: le géant américain du jeu en ligne Zynga – connu pour son jeu Farmville notamment – a fait offre pour 1,8 milliard de dollars en vue du rachat de cet acteur fondé en 2010. Moitié en cash, moitié en actions.

237 millions de retombées

Avec des conséquences... jusqu'en Belgique. Puisque le fonds de capital-risque Hummingbird Ventures, en est l'actionnaire majeur avec ses deux fonds. Pour plus de 15%. Il tirera d'ailleurs environ 237 millions de dollars de l'opération – qui profitera au passage à de nombreuses familles d'entrepreneurs flamands et néerlandais ayant investi dans ses fonds –, lui qui avait misé quelque 4,6 millions au départ. Barend Van den Brande, fondateur et fils de l'ancien Premier ministre flamand Luc Van den Brande, profite ici de la stratégie décidée de déployer ses ailes hors de Belgique. Et même d'Europe occidentale d'ailleurs.