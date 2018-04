Un nouveau télescope à la recherche d'exoplanètes

Sommes-nous seuls dans l'univers? La Nasa doit lancer lundi son nouveau télescope spatial à la recherche de planètes d'une taille comparable à celle de la Terre, et susceptibles, peut-être, d'abriter la vie.

D'un coût de 337 millions de dollars, cet engin de la taille d'une machine à laver aura pour mission de scanner les étoiles les plus proches de la Terre et les plus brillantes à la recherche d'exoplanètes dans leur orbite.