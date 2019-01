Un nouvel incubateur technologique pour Sambrinvest

L’Advanced Engineering Accelerator aura pour mission de soutenir les entreprises se lançant dans le domaine des sciences de l’ingénieur. L’incubateur est issu d’une collaboration entre Sambrinvest et Theodorus.

Sambrinvest va prochainement ajouter une nouvelle corde à son arc. L’organisme carolo de soutien aux entreprises lancera prochainement un nouvel incubateur. Baptisé Advanced Engineering Accelerator (AE.ccelerator, dans sa version abrégée), il aura pour objet " La sélection, l’incubation, l’accélération de projets technologiques dans le domaine des sciences de l’ingénieur, en vue de la création et du développement d’entreprises à haute valeur ajoutée ", peut-on lire dans l’acte officiel de la constitution de l’organisme.

Sonaca intéressée

L’incubateur à peine lancé, la directrice espère déjà rapidement lui trouver des projets à soutenir. " Suivant la taille des différents projets, il est difficile de donner pour le moment des chiffres précis. Mais l’idée serait, en tout cas au début, de soutenir entre cinq et dix entreprises par an" , explique la directrice générale.

L’accélérateur donnera un coup de pouce à des start-ups et à des PME spécialisées dans le domaine. Mais il viendra également en appui à de plus grandes structures, également à la recherche d’innovation. Plusieurs sociétés de la région ont d’ailleurs déjà fait part de leur intérêt. Parmi elles, on retrouve notamment l’entreprise aéronautique Sonaca.