"Un point d'entrée attractif dans l'action Umicore"

Plus de 500% en dix ans ! Les investisseurs qui ont placé leur confiance dans Umicore n’ont pas eu à le regretter. Et, grâce à son positionnement dans les batteries pour véhicules électriques, l’avenir de cette société du Bel 20 s’annonce, si pas radieux, à tout le moins prometteur.

"Certains investisseurs sont devenus de plus en plus pessimistes sur la capacité d’Umicore d’atteindre sa prévision d’un Rebit compris entre 675 et 725 millions d’euros pour 2020" pointe Stijn Demeester d’ING. Mi-2018, le consensus des analystes tablait encore sur un chiffre des 750 millions d’euros, bien supérieur donc au haut de la fourchette. Aujourd’hui, il n’atteint plus que 694 millions d’euros.