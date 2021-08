Un projet de loi pour lutter contre l'hégémonie d'Apple et de Google

Aux États-Unis, la domination du duo Google et Apple continue visiblement d'irriter. Trois sénateurs ont décidé d'entamer des démarches pour mettre fin à l'hégémonie des deux géants sur smartphone. Ils ont décidé de déposer l'"Open App Markets Act", une proposition de loi pour forcer Google et Apple à ouvrir davantage leurs stores IOS et Android à la concurrence. En étant indispensables pour télécharger des applications, les deux entreprises américaines se sont permis quelques facilités au fil des années. Leur moyen de paiement ou leur système de géolocalisation sont, par exemple, systématiquement mis en avant. La nouvelle loi interdirait notamment à Apple et Google de forcer l'utilisation d'une série de ses services. Elle protègerait également "le droit des éditeurs à informer les consommateurs de prix moins chers ailleurs et la possibilité de se procurer des applis par d'autres canaux", explique l'agence AFP.