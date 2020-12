Un second juge américain bloque le décret de Trump menaçant TikTok

Saisi par les avocats de TikTok, le juge Carl Nichols de Washington a estimé que la Maison-Blanche avait outrepassé son autorité en cherchant à bannir TikTok et que sa tentative était "arbitraire et capricieuse".

Un décret émanant du département du Commerce faisait notamment état de "menaces à la sécurité nationale" des États-Unis et s'alarmait du fait que les données personnelles des utilisateurs de TikTok puissent être utilisées par Pékin. ByteDance n'a cessé de rejeter les accusations d'espionnage au profit du gouvernement chinois.

Déjà deux juges...

Fin septembre, le juge Nichols avait estimé que le retrait de TikTok des plateformes de téléchargement d'applis mobiles lui causerait des "dommages irréparables" , mais il avait alors refusé de statuer sur son interdiction totale aux États-Unis. Cette fois, il est donc allé plus loin.

La plateforme est visée par un second décret, signé le 14 août, qui contraint ByteDance à céder ses activités américaines.

Un second décret menace TikTok

Le Trésor américain a accordé plusieurs délais au groupe chinois et indiqué vendredi poursuivre les négociations en vue d'un désinvestissement et d'autres mesures à même de résoudre les différends. TikTok compte 100 millions d'utilisateurs aux États-Unis et 700 millions en tout dans le monde.