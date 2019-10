Une adolescente invente une version abordable et sûre de l'Hyperloop d'Elon Musk

Caroline Crouchley est une simple élève de l’école secondaire de Garden City à New York. Mais sa participation à un concours scientifique pourrait changer sa vie et potentiellement la destinée du projet Hyperloop d'Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX. Si on n’en est peut-être pas encore là, elle a en tout cas charmé les juges de ce concours prestigieux avec sa propre version de l’Hyperloop.