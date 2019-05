Une filiale belge de Huawei blacklistée par l'administration américaine

Mais voilà, un tournant a peut-être été pris. Depuis jeudi dernier, une filiale belge du géant chinois a été placée sur liste noire par le Département du commerce des États-Unis , a-t-on pu lire dans un document officiel auquel nous avons eu accès. L’administration américaine souhaite ainsi couper les relations commerciales entre le pays et cette entreprise. Elle fait partie d’une série de 68 autres, non-américaines, situées dans 26 pays distincts, " posant un risque significatif d’implication dans des activités contraires à la sûreté nationale ou aux intérêts en matière de politique étrangère des Etats-Unis ", dit le texte, s’appuyant sur des " faits spécifiques et articulables ".

Ce qui se cache derrière l’intéressée, à savoir "Huawei Technologies Research & Developement NV", basée à Gand? Historiquement une spin-off de l’Institut de micro-électronique et composants (Imec) de Louvain, fondée en 2010 avant d’être rachetée en 2013 par le fleuron télécom de l’empire du Milieu. Son nom a été changé mi-2016, au moment où une autre spin-off louvaniste, M4S, acquise en 2011 déjà par Huawei, a été intégrée à sa compatriote dans le cadre d’une fusion par absorption.

Leader dans les composants pour semi-conducteurs photoniques sur silicium, technologie qui doit permettre la création d’un nouveau type d’émetteurs-récepteurs pour l’industrie des télécoms, celle qui s’appelait encore Caliopa à l’époque a généré un peu plus de 17 millions d’euros de chiffre d’affaires encore en 2017 et compte une équipe d’une quarantaine de personnes, ressort-il de ses comptes annuels. Une situation qui pourrait être amenée à changer prochainement?

Difficile d’entendre quelqu’un sur le sujet. " Je ne peux répondre à vos questions ", nous indique-t-on poliment du côté de l’entreprise, nous enjoignant au passage à contacter une certaine Kayien Choi, de chez Huawei. De son côté, la fondatrice, Danaë Delbeke, indique ne plus être en mesure de s’exprimer sur l’activité depuis qu’elle a vendu ses parts dans Caliopa, désormais détenue à 100% par le géant chinois.

Lié à la R&D de Huawei

Pourquoi donc intéresserait-elle les Etats-Unis? Quand on s’y penche de plus près, force est de constater que la quasi-totalité des revenus de la filiale provient de coûts de R&D facturés à la maison-mère chinoise. Et c’est là que le bât blesse. Si les Etats-Unis voulaient frapper fort, il n’auraient pas procédé autrement.