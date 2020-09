Une intelligence artificielle belge pour prévenir les chutes des personnes âgées

La start-up belge MintT vient de récolter 1,3 million d’euros pour sa solution de prévention des chutes utilisée dans les maisons de repos et les hôpitaux.

"Dans une maison de repos de 80 lits, 400 chutes surviennent en moyenne annuellement dont 2/3 ne sont pas documentées ou simplement pas connues", explique Eric Krzeslo, CEO de MintT. La start-up belge a développé une solution technologique qui a convaincu plusieurs hôpitaux et maisons de repos du pays. Elle vient de lever 1,3 million pour financer son développement.

ISA (Intelligent Sensing for Ageing), la solution développée par la start-up, est composée d’un capteur 3D connecté installé dans la chambre du patient, d’algorithmes d’analyse, d’une intelligence artificielle et d’applications cloud. Le tout combiné permet de prévenir d'éventuelles chutes en analysant par exemple la configuration de la pièce et des centaines de milliers d'heures d'enregistrement via un algorithme.

"Les soins, la revalidation, le soutien psychologique ou le temps de traitement administratif représentent un coût pour une institution de 80 lits de 150.000 euros par an." Eric Krzeslo CEO de MintT

Revalidation, allongement de la durée d’hospitalisation, charge supplémentaire de travail, les conséquences des chutes sont réelles et coûteuses. "Outre les conséquences physiques et psychologiques graves pour les personnes ayant chuté, nous estimons que le temps passé par le personnel médical et paramédical à traiter les conséquences des chutes en maison de repos, que ce soient les soins, la revalidation, le soutien psychologique ou le temps de traitement administratif représentent un coût pour une institution de 80 lits de 150.000 euros par an", analyse Eric Krzeslo.

Actuellement, la solution de détection des chutes est déployée dans une dizaine d’hôpitaux et maisons de repos en Belgique. La start-up ambitionne de décupler le nombre de lits équipés en 2020 et 2021 en Belgique et vise une expansion européenne dans les prochaines années.