Utopix, l’image d’un rebond réussi

Quand on est à la tête d’une boîte d’informatique, d’un restaurant ou d’une banque, la photo, a priori, ce n’est pas le milieu dans lequel on excelle. À l’heure d’attirer le chaland, l’image est pourtant déterminante. Pour le visuel des entreprises, histoire de ne plus dépendre du tonton qui aime photographier les oiseaux le dimanche, Sophie Verhulst et Maxime Arcari ont fondé Utopix. Cette plateforme lancée en 2017 met en relation des photographes avec des clients professionnels. Jusqu’au tragique mois de mars dernier, l’affaire tournait plutôt bien. Installée à Braine-l’Alleud, la start-up, qui est la dernière survivante de l’incubateur Nest-up, affichait un chiffre d’affaires de 600.000 euros. La jeune entreprise compte également sept employés, en charge des commandes adressées à plus de 2.500 photographes. Des chiffres qui poussent à voir grand. Très grand. "Notre ambition est de devenir la plateforme de référence en Europe", lance Maxime Arcari, cofondateur d'Utopix.