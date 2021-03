Vaultspeed, la start-up belge qui séduit de la Silicon Valley au Japon

Que peut bien faire Vaultspeed pour avoir convaincu une entreprise internationale comme Olympus ou le SPF Mobilité chez nous? Dirk Vermeiren, le CTO de Vaultspeed, tente de nous expliquer : "L'outil que nous avons créé automatise l'intégration des données provenant de plusieurs systèmes sources dans un coffre-fort virtuel, les rendant disponibles pour une analyse plus approfondie dans toute l'entreprise. C'est ce dont les chefs d'entreprise agiles ont besoin pour accélérer leur mise sur le marché, réduire la complexité et les risques liés à leurs projets." Ce n’est clairement pas simple à expliquer, mais pour grossir le trait et résumer l'activité de la start-up, elle propose un logiciel informatique qui permet d’automatiser et de traiter une énorme quantité de données issues de plusieurs sources différentes.