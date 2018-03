Vero, nouvelle star (éphémère?) des réseaux sociaux

Le réseau social Vero a profité d’une campagne marketing et de sa promesse de ne jamais afficher de pubs pour devenir le roi de l’App store. Derrière Vero, on retrouve le fils de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri.

Combien de temps le phénomène peut-il durer? Inconnu il y a encore deux semaines, le réseau social Vero s’est hissé à la première position des applications gratuites les plus téléchargées aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Mais le plus dur reste à faire: perdurer une fois l’effet de curiosité et de nouveauté passé. Ces dernières années, d’autres vedettes éphémères n’y sont pas parvenues. Elles sont désormais tombées dans l’oubli.

La mort de l’algorithme

L’application Vero a été lancée en juillet 2015 par trois entrepreneurs, dont le fils de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri. La plate-forme est assez basique: elle permet de partager des photos, des vidéos, des liens, des musiques ou des avis. Chaque publication peut être aimée et commentée. Le réseau social permet aussi de se connecter avec des amis ou de suivre d’autres utilisateurs.

N° 1 Vero est actuellement en 1ère position des téléchargements sur l’App Store dans 18 pays et a connu une croissance de 300% dans les recherches Google en février.

Vero se démarque de Facebook ou d’Instagram par l’absence d’algorithme informatique, qui définit les contenus qui s’affichent. Les publications apparaissent par ordre antéchronologique. Autre différence: l’absence de publicité.

La société promet que cela ne changera jamais. À la place, elle souhaite mettre en place un abonnement payant, dont le montant n’a pas encore été précisé. Ainsi, Vero assure qu’elle ne collecte que les données lui permettant d’améliorer son service.

Pari… payant

Malgré ses belles promesses, le réseau social est longtemps resté dans l’anonymat, ne figurant jamais dans le classement des 1.000 applications les plus populaires, selon les données collectées par le cabinet AppAnnie. La situation a changé fin février.

En trois jours, Vero fait son entrée dans le top 100 aux États-Unis. Puis grimpe deux jours plus tard à la première place. Cette soudaine popularité s’explique par des messages publiés par plusieurs influenceurs demandant à leurs abonnés de les suivre sur Vero.

Très probablement, ces personnalités ont été rémunérées pour ce coup de pub. Reste que la campagne marketing fait mouche. Elle surfe notamment sur le mécontentement d’une partie des utilisateurs d’Instagram, en particulier des plus anciens, en raison de l’introduction d’un algorithme et de publicités toujours plus présentes. La ruée vers Vero a été accentuée par le fait que le premier million d’inscrits bénéficiera d’un abonnement gratuit à vie.

Détrôner Instagram

Vero n’est pas le premier service à connaître son moment de gloire sur la simple promesse de remplacer Facebook ou Instagram. En 2014, Ello avait profité de la polémique sur l’obligation d’utiliser sa véritable identité pour s’inscrire sur Facebook. Doté d’un design minimaliste, la plate-forme mettait aussi en avant son absence de publicité. Deux ans plus tard, c’était au tour de Peach, une application à mi-chemin entre le réseau social et la messagerie.

L’intérêt pour ces deux applications avait cependant rapidement chuté. La cause: l’effet de réseau. Plus une plate-forme est utilisée, plus il est facile de trouver des amis ou des personnalités à suivre, plus les membres sont incités à partager des contenus. Ce qui permet d’attirer de nouveaux utilisateurs.

À ce petit jeu, il est très difficile de rivaliser avec Facebook, utilisé par plus de 2,1 milliards de personnes dans le monde. Ou Instagram, qui compte plus de 800 millions d’adeptes. Aux Etats-Unis, Vero est déjà dans le dur, n’occupant plus que la 24e position des applications les plus téléchargées.