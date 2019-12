Volta Ventures crée un deuxième fonds de 35 millions d'euros

Le fonds vise à combler le "déficit de financement" entre les "business angels" avec plusieurs centaines de milliers d'euros de capital d'amorçage et les fonds plus importants qui mettent au moins plusieurs millions sur la table pour les entreprises plus matures.

Les institutionnels PMV et SFPI, Michel Akkermans et Investlink sont les quatre investisseurs principaux auxquels s’ajoutent "plusieurs family offices et investisseurs individuels", précise le fonds dans un communiqué de presse.

Installé à Gand, le fonds est géré par une équipe de sept employés. Il investit dans des entreprises en début de vie et installées dans le Benelux. Volta Ventures se positionne également sur un segment d’investissements à mi-chemin entre les plus petits et plus gros acteurs du marché. "Le fonds vise à combler le 'déficit de financement' entre les ‘business angels’ avec plusieurs centaines de milliers d'euros de capital d'amorçage et les fonds plus importants qui mettent au moins plusieurs millions sur la table pour les entreprises plus matures", explique encore Volta Ventures.