Votre café livré par drone? Le rêve fou d'IBM

Le géant de l'informatique américain IBM a déposé un brevet pour un drone livreur de café. Et même pas besoin de demander: le robot lira sur votre visage si vous avez besoin d'un petit remontant.

Selon les informations d'USA Today, IBM a déposé son projet au bureau américain des brevets . Et l'on trouve dans le dossier déposé par la société cet étonnant schéma d'une livraison par drone .

Selon les plans d'IBM, le drone survolera des espaces publics comme des cafés , des bureaux ou tout autre rassemblement, en l'attente d'un client assoiffé. Celui-ci peut commander son petit noir directement sur son smartphon e. Il lui suffira alors de lever les yeux: le drone trouvera son destinataire par reconnaissance faciale ou vocale , ou tout simplement via le bluetooth de son GSM. L'heureux élu pourra alors récupérer sa tasse, suspendue par crochet au drone. Et un café, un !

À la tête du client

Plus fort encore, le robot saura même anticiper votre besoin de caféine. Connecté à votre calendrier électronique ou à des appareils de mesure comme Fitbit, le drone pourra lire vos habitudes quotidiennes et de vos données biométriques. La machine viendra alors vous proposer un café si elle l'estime nécessaire. Preuve que rien n'est laissé au hasard: IBM souhaite même analyser la pression sanguine, le degré de dilatation des pupilles et les antécédents médicaux pour être sûr que la boisson ne vous fera pas de mal. Cafeinomanes, IBM va prendre soin de vous!