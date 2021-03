Walchain, le réseau pour faire briller la blockchain wallonne

Elon Musk et les fans d'art qui découvrent les NFT ne sont pas les seuls à jeter un œil franchement intéressé à la technologie de la blockchain. Ce mardi, c'est au tour de la Wallonie de trouver dans la (plus si) nouvelle technologie un intérêt certain. Il faut dire que les prévisions autour du développement de l'activité sont plutôt prometteuses.