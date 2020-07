WeInvest coproduira une émission télévisée avec RTL-TVI

L’entreprise spécialisée dans la vente immobilière annonce désormais une nouvelle collaboration de taille. Celle-ci se fera avec RTL et l’agence publicitaire IP Belgium. Le partenariat se chiffre à plus de deux millions d’euros et a pour objectif la coproduction d’une émission centrée sur le métier d’agent immobilier. "L’ambition première est de remettre en avant notre métier et expliquer notre quotidien qui est beaucoup plus riche et complexe qu’on le croit. L’image de l’agent immobilier n’est pas toujours bonne. On souhaite la redorer", explique Quentin Delvigne, le responsable marketing de WeInvest qui précise que ce genre de coproduction est assez rare.