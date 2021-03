Wemanity s’empare de DigitalScaler

"Pour sortir victorieuses de la crise du Covid-19, les entreprises devront changer leur façon de travailler et accélérer leur transformation agile et digitale. L'acquisition de DigitalScaler nous permet de les accompagner aux mieux afin de faire évoluer leurs compétences, et ce à tous les niveaux de l’entreprise. Afin de croître encore plus rapidement, nous souhaitons recruter 50 collaborateurs au Benelux cette année", indique Jean-Christophe Conticello, PDG et fondateur de Wemanity.