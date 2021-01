WhatsApp : de nouvelles conditions d'utilisation qui dérangent

La célèbre application de messagerie WhatsApp était sous le feu des critiques ce jeudi. En cause : elle a demandé à ses quelque deux milliards d'utilisateurs d'accepter de nouvelles conditions d'utilisation. Ces dernières garantissent là WhatsApp l'autorisation de partager davantage de données avec sa maison mère Facebook .

Pour convaincre les plus récalcitrants d'accepter les nouvelles conditions d'utilisation du géant de la messagerie, les gérants de l'application emploient les grands moyens. Les utilisateurs qui refusent seront simplement exclu de la plateforme et n'auront plus accès à leur compte à partir du 8 février.