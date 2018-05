Xerox ne fusionnera pas avec Fujifilm

L'entreprise américaine Xerox a renoncé ce dimanche à un projet de fusion de 6,1 milliards de dollars (5,1 milliards d'euros) avec Fujifilms Holdings et a conclu un accord avec ses deux principaux investisseurs: Carl Icahn et Darwin Deason.

Ces derniers, qui possèdent ensemble quelque 15% du capital de Xerox, dénonçaient depuis des mois cette opération qui, pour eux, était trop complexe et sous-valorisait l'entreprise américaine.

Le fabricant américain de photocopieurs et d'imprimantes a déclaré qu'il mettait fin à l'accord avec la société japonaise en partie parce que Fujifilm n'avait pas fourni d'informations financières auditées sur Fuji Xerox avant une date limite fixée au 15 avril. Xerox a également noté qu'il y avait des "d'importants écarts" entre les comptes financiers audités de Fuji Xerox et les comptes non audités fournis précédemment.