Xiaomi, l'Apple chinois, débarque en Belgique

Le fabricant chinois de smartphones, qui mise sur des tarifs ultra-compétitifs pour séduire les consommateurs, a dévoilé sa stratégie pour le marché belge à l’occasion d’une conférence à Amsterdam. Il va notamment lancer une large gamme de produits, allant de smartphones et montres intelligentes à des veilleuses, scooters et ordinateurs portables.

La marque, qui affirme ne prélever qu’une marge de 5% quel que soit le produit vendu, proposera ses produits chez plusieurs revendeurs, dont la FNAC, Vanden Borre et Krëfel . Elle ne prévoit pas pour le moment l’ouverture de magasins comme c’est le cas aux Pays-Bas.

N°4 mondial

Longtemps critiqué pour sa tendance à plagier ses concurrents, Apple en tête, Xiaomi amorce son arrivée sur les marchés occidentaux, avec le lancement de sa marque en Europe de l’Est et dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest comme l’Espagne et plus récemment la France, bien après Huawei.