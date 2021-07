Accueil contrasté pour les Big Tech à Wall Street

Alphabet, Apple et Microsoft ont tous les trois réalisé de meilleures performances que ce que prédisaient les analystes. La réaction à l'ouverture de Wall Street ce mercredi est toutefois plus contrastée.

En attendant les résultats de Facebook attendus après la clôture de Wall Street, les marchés se concentraient ce mercredi sur ceux des trois autres géants de la Big Tech publiés la veille, également après la clôture. Apple , Alphabet et Microsoft ont fait bien mieux que les prévisions des analystes, mais leurs performances étaient accueillies de manière contrastée dans les premiers échanges à New York.

Alphabet triple ses bénéfices

Alphabet , la maison-mère de Google et YouTube, gagnait ainsi environ 1,5% ce mercredi en milieu de séance, après avoir enregistré un triplement de ses profits au deuxième trimestre pour atteindre les 18,5 milliards de dollars. Ce résultat, qui bat les prévisions des analystes, a notamment été porté par une augmentation des dépenses publicitaires alors que de plus en plus de consommateurs achètent en ligne.