Accusé de censure anti-palestinienne, Instagram change son fusil d’épaule

Les contenus n’étaient en réalité pas censurés, mais relégués au second plan à cause d’une règle qu’applique Instagram aux contenus qui sont republiés , ce qui est le cas de la grande majorité des contenus postés sur le conflit au Proche-Orient. Instagram présente généralement dans son fil d’actualité ou dans ses stories le contenu original avant le contenu republié . Ce ne sera désormais plus le cas puisque le réseau social, qui est la propriété de Facebook, a annoncé qu’il allait accorder une pondération égale aux deux.

Réseaux sociaux à l'épreuve

L’actualité au Proche-Orient met de nouveau à l’épreuve les réseaux sociaux et leur modération. Twitter, Facebook et Instagram ont chacun été critiqués au cours des dernières semaines sur la façon dont ils ont modéré du contenu lié au conflit entre Israël et la Palestine. Un énième rappel: la modération des contenus par les plateformes sociales n'est toujours pas optimale et ne le sera probablement jamais.