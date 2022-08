Agfa-Gevaert vend sa plus grosse division à Aurelius

La division Offset Solutions est un fournisseur mondial de l'industrie de l'impression offset , offrant aux imprimeurs de journaux et d'emballages des solutions intégrées de prépresse et d'impression, rappelle Agfa.

Bouclée début 2023

Il s'agit de la plus importante division du groupe qui en compte quatre. À l'issue du deuxième trimestre, elle a dégagé des revenus de 199 millions d'euros et ebitda de 14,2 millions sur un total de 469 millions et 32 millions respectivement.