Akiles lève 35 millions pour investir dans des promesses belges

Depuis son lancement en 2019, la société d’investissement Akiles a déjà investi dans 7 entreprises. Lancée par Christophe Rousseaux le fondateur et ancien CEO d’Immoweb, Akiles s’est pour l’instant concentrée sur des investissements dans des sociétés bien établies sur leurs marchés respectifs comme Calltic (télécom), Look&Fin (plateforme de crowdlending) et Loop (bouchons d'oreille branchés), mais aussi sur des sociétés plus jeunes comme Apimo (proptech), Top On Web (agence web), Methis Consulting (conseil) et Castelein Sealants (joints d’étanchéité).

Outre ce dernier, "des investisseurs familiaux et des entrepreneurs réputés" ont investi dans Akiles, pour renforcer sa base de financement d’abord, mais aussi son réseau pour dénicher les "bons dossiers". "On est toujours à la recherche de bons dossiers, mais ils sont rares en Belgique", confie celui qui a revendu la plateforme immobilière Immoweb en 2012 pour 127,5 millions d’euros au groupe média allemand Axel Springer. "On reçoit de plus en plus de dossiers liés à l’économie numérique et nos investissements se font en majorité dans ce domaine-là", poursuit-il. Un secteur que connait bien Christophe Rousseaux, mais il se garde pour autant de trop intervenir dans les entreprises qu’il soutient financièrement via Akiles. "Si nous investissons, c’est que nous misons sur des entrepreneurs. Il faut les laisser évoluer à leur façon." Pour autant, l’objectif après avoir investi est clair: faire passer un palier à l’entreprise.