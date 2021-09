Amazon présente Astro, son premier robot domestique

Selon Amazon, le robot - qui a la taille d'un petit chien - est polyvalent. Il peut jouer de la musique et livrer des objets à un membre spécifique de la famille. Il peut être utilisé pour les appels vidéo et vous suivre dans la maison. Et il peut vérifier votre maison lorsque vous n'êtes pas chez vous et utiliser son périscope pour s'assurer que vous avez éteint le feu.