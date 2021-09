Apple dévoile des caméras et des puces plus puissantes pour son iPhone 13

Apple a dévoilé une série de nouveaux produits mardi soir. Pour son nouvel iPhone 13, l'entreprise met l'accent sur la puce et la caméra, au détriment du design.

"Il semble qu'il n'y ait rien de vraiment révolutionnaire annoncé, mais ils ont annoncé suffisamment d'améliorations pour au moins générer un certain enthousiasme chez les consommateurs"

Comme prévu, le design de ce dernier est fort similaire à celui de son prédécesseur. Les principaux changements se situeront principalement au niveau de la caméra et du processeur. L'iPhone 13 sera, en effet, doté d'une nouvelle puce appelée A15 Bionic, mais aussi d'antennes et de composants radios 5G personnalisés, permettant d'atteindre des vitesses plus rapides.