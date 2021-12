AppTweak achève 2021 avec une nouvelle reconnaissance

En un an, la scale-up spécialiste du référencement a enchainé les reconnaissances et les succès. Le recrutement sera le grand défi d'AppTweak l'année prochaine.

23 millions de dollars levés, une 19ᵉ place dans le classement Deloitte's Technology Fast 50 reprenant les entreprises avec la plus forte croissance, et le prix de "l'application ASO de l'année" à la cérémonie des App Growth Awards de Berlin, le grand rendez-vous européen du marketing digital. Malgré la crise, chez AppTweak, on a plutôt le sourire après cette année écoulée.

Installée à Bruxelles, la scale-up est devenue, au fil des années, l'un des leaders dans le référencement des applications sur les stores. Autrement dit, la société est une experte pour mettre en avant les applis de ses clients parmi les 3 millions qui existent aujourd'hui.

En avril dernier, la société fondée par Olivier Verdin annonçait une levée de fonds de 23 millions de dollars, financée à hauteur de 19 millions par Rossel (éditeur, notamment, du Soir) qui profitait de l'opération pour récupérer 75% de l'actionnariat. À l'époque, les ambitions affichées étaient claires: profiter de l'investissement pour faire exploser la boîte et faire passer son chiffre d'affaires de 5 à 25 millions d'euros en cinq ans.

Huit mois après, le discours n'a pas changé. "Notre ambition est la même et nous sommes sur la bonne trajectoire pour y parvenir", confie Olivier Verdin. En l'espace d'un an, l'entreprise n'a d'ailleurs pas chômé, en doublant notamment son nombre de travailleurs pour passer de 40 à 80 salariés. "Comme beaucoup d'entreprises du secteur, le recrutement est notre principal défi. L'année prochaine, nous devrons encore engager entre 30 et 50 personnes si on veut continuer à grandir et maintenir nos objectifs", glisse le patron.

Plus nombreux et plus gros clients

En trois ans, le chiffre d'affaires d'AppTweak a grimpé de 462%. Une performance récompensée par la 19ᵉ place au classement Deloitte. "La tendance est toujours bonne, même si, effectivement, il est plus simple d'obtenir de tels résultats quand on démarre de plus bas. Mais on continue à attirer plus de clients, et nos clients ont tendance à devenir de plus en plus gros", explique le patron. En une année, la société a ainsi convaincu 200 entreprises supplémentaires de faire appel à ses services. "Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne fonctionnent particulièrement bien", précise le patron, qui compte également continuer son expansion internationale.