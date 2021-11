Aurélie Jean, docteure en science numérique: "Il faut dédiaboliser les algorithmes"

Docteure en science numérique et entrepreneure, Aurelie Jean sort un nouveau livre*, dans lequel elle tente de "démêler le vrai du faux autour des algorithmes".

Pourquoi avons-nous tendance à "humaniser" les algorithmes, à leur prêter des intentions, à les rendre responsables? Pourquoi croyons-nous, à tort, qu'ils font la loi?

Quand on parle d'algorithme, on évoque souvent les réseaux sociaux. Or, la majorité des algorithmes ne tournent pas sur les réseaux sociaux. Et ceux qui tournent sur les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement pervers. Il faut dédiaboliser les algorithmes. L'algorithme fait figure de bouc émissaire aujourd'hui, car le problème est mal identifié. On lui prête des intentions et on le rend responsable. Ce faisant, nous réalisons une confusion anthropomorphique qui s'explique par un manque de compréhension d'une discipline relativement complexe et intangible. Étant donné que nous ne saisissons pas les tenants et les aboutissants des mécanismes algorithmiques à l'origine de nombreux scandales ces dernières années, nous imputons la faute à l'algorithme lui-même alors que c'est le concepteur qu'il faut incriminer, la mauvaise collecte de données ou des tests non réalisés. Le vrai problème est double: l'algorithme peut être mal développé, mais aussi mal employé.

Lorsqu'on a dit récemment que Facebook avait "perdu le contrôle de ses algorithmes", il s'agissait donc d'un abus de langage?

C'est plus compliqué que ça, en effet. Facebook n'a pas, à proprement parler, perdu le contrôle: ils sont plutôt arrivés à un point de non-retour. Facebook doit faire son examen de conscience, évaluer les méthodes d'explicabilité sur leur algorithme, tester les composantes. Lorsque je crée des algorithmes, il peut arriver d'avoir un résultat que je ne comprends pas. Si cette réponse mène à un danger, je ne déploie pas la technologie: c'est aussi simple que ça.

Pour rester sur le sujet Facebook, qu'avez-vous pensé des déclarations de Frances Haugen?

Les annonces de Frances Haugen ne m'ont pas surprise. Cela fait longtemps qu'on parle des dysfonctionnements de Facebook. Mais la différence, c'est qu'il s'agit de quelqu'un de l'intérieur, et que l'on dispose désormais de preuves. Nous pouvons maintenant comprendre les intentions.

On pense souvent qu'une plus grande transparence pourrait nous aider à reprendre la main. Pourtant, vous plaidez plutôt pour ce que nous nommez "l'explicabilité", que vous distinguez précisément de la transparence. Pourquoi?

L'explicabilité des algorithmes est devenue une discipline à part entière. Elle vise à construire des méthodes numériques qui extraient la logique de fonctionnement d'un algorithme. La transparence des algorithmes, quant à elle, suppose la publication de l'algorithme, du type de données – voire des données elles-mêmes – sur lequel il a été entraîné, ou encore le code informatique dans lequel il est implémenté. La transparence publique permet aux autres scientifiques et ingénieurs de souligner les points faibles de l'outil en question, voire de l'améliorer. Une transparence restreinte permet de vérifier la mise en conformité légale.

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transparence sur un algorithme peut contribuer à la recherche de son explicabilité, mais ne l'induit pas strictement. Il est fondamental de distinguer ces deux termes, afin de construire des régulations efficaces et réalistes. C'est pourquoi je ne suis pas en faveur d'une transparence absolue, car elle risque de brider l'innovation. Il faut éviter de freiner l'innovation privée en imposant une transparence publique qui, en pratique, ne contribue pas systématiquement à protéger l'individu et ses libertés.

Vous préférez aussi parler d'encadrement plutôt que de régulation. Quel cadre juridique faut-il mettre en place?

On ne peut pas réguler un algorithme, pour la simple et bonne raison qu'on ne peut bien souvent pas l'évaluer entièrement, en particulier les algorithmes de machine learning. Cela étant dit, on peut et on doit réguler les pratiques de développement, de tests et d'usages des algorithmes. On parle ainsi de gouvernance algorithmique. C'est pourquoi l'explicabilité algorithmique est le sujet majeur des prochains encadrements juridiques.

Chaque acteur technologique devrait, à mon sens, être dans l'obligation de construire et d'appliquer des bonnes pratiques de conception, de développement technique et de tests de ses algorithmes. C'est la meilleure façon d'écarter les risques de discrimination technologique ou d'erreurs qui peuvent être graves pour les individus. Il faut mettre en place un système de contrôle de la bonne gouvernance algorithmique et de conformité de l'acteur. Montrer, ce faisant, qu'il y a des bonnes pratiques et des mauvaises.

Mais le temps juridique n'est-il pas nécessairement incompatible avec le temps du numérique?

Cette différence a toujours existé. La loi est conservatrice par nature. Le temps de la justice, de l'écriture d'une loi, n'est pas le temps d'une technologie. C'est pourquoi je plaide en faveur de lois souples. En Europe, la loi est faite par les parlementaires. Aux États-Unis, ce sont les juges qui la font à travers leurs décisions. On pourrait imaginer plus de jurisprudentiel dans le cadre du numérique, en se basant notamment sur le droit à la concurrence. À ce niveau, nous avons besoin de législateurs qui soient beaucoup plus visionnaires.

Où en est l'Europe? Elle semble plus forte pour réguler que pour se doter d'un géant technologique...

Il ne faut pas minimiser l'importance du RGPD: le RGPD est révolutionnaire. Beaucoup de choses ont changé depuis. Il est la démonstration que l'Europe a encore un rôle crucial à jouer. C'est un texte très libéral qui permet, outre la protection des données privées, la libre circulation des datas au sein de l'Europe. Il faut exploiter le RGPD a des fins économiques.

Dès qu'on pense souveraineté, il faut penser Européen. Il ne faut pas chercher à constituer un géant français ou allemand de la tech, mais un géant européen car, pour développer ces technologies, il faudra des budgets très importants, des talents très diversifiés et une immense collecte de données. C'est pourquoi je suis en faveur de la constitution de plateformes européennes d’open data.

Qu'en est-il de l'usage des algorithmes dans le domaine juridique? À quoi pourrait ressembler cette "justice algorithmisée", telle que vous la nommez?

On peut utiliser des algorithmes, non pour prendre des décisions de justice, mais pour les éclairer. Par exemple, un algorithme peut fournir un éclairage sur les risques de récidives. Cependant, la justice doit rester fondamentalement humaine, et ce pour deux raisons: tout d'abord, parce qu'il faut conserver le revirement jurisprudentiel.

Il doit pouvoir exister la possibilité d'un jugement qui va à l'encontre de tous les jugements précédents. Un algorithme ne pourra jamais produire ça: c'est précisément le rôle d'un juge. D’autre part, la justice juge toujours des histoires personnelles qui ne peuvent pas être, par principe, capturées par un algorithme. Pour l'instant, les algorithmes utilisés dans le registre judiciaire sont trop simples et stigmatisants. Mais la justice ne pourra pas se passer, à terme, des algorithmes.

Il y a 20 ans, on rêvait d'un autre internet, "l'internet libre". Aujourd'hui, on ne parle plus que de régulation et d'encadrement, de menace pour la démocratie. Ce projet est mort et enterré?

Dans les années 1970, le linguiste américain Noam Chomsky rêvait d'un outil virtuel qui nous permettrait de développer une vraie démocratie, où chacun aurait la possibilité de débattre et d'échanger. Au regard de la situation actuelle, on pourrait considérer que c'est un échec total. Mais, en fait, il se passe aussi ça sur les réseaux sociaux: il n'y a pas seulement de la haine et du complotisme. Ce n'est donc pas une fatalité, mais il faut que les grands acteurs économiques du numérique revoient leur modèle.

Pour l'instant, ces modèles reposent uniquement sur la consommation massive sur temps court. On pourrait aussi imaginer que d'autres acteurs entrent en jeu. Pourquoi ne pas créer un Twitter où l'on explique clairement les outils? Le profit sans contrainte ne peut pas tout guider, sinon on prend le risque d'enfermer les gens dans des bulles.

Au final, vous montrez que sur ce sujet le citoyen a plus de pouvoir qu'il ne l'imagine?

La loi seule ne peut pas tout. On ne peut pas tout miser sur l'interdiction, par exemple: il faut réfléchir sur les méthodes. Les acteurs du numérique doivent empêcher la création de certains effets négatifs ( notamment "l'effet bulle", qui enferme les utilisateurs dans des bulles d'observation et d'opinion), mais on ne peut pas déresponsabiliser complètement l'utilisateur. Il a des droits et des devoirs. Les citoyens ont le devoir de comprendre pour utiliser l'outil différemment et défier les acteurs.

