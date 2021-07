Avec 10 millions dans les caisses, Leansquare se spécialise

L'incubateur vient d'être recapitalisé auprès de Noshaq. L'argent injecté permettra de continuer les investissements, mais de manière plus spécialisée.

C'est l'heure du second souffle. Malheureusement pas pour les Diables, mais bien pour un autre talent. Sept ans après sa création, Leansquare vient de faire le plein des caisses pour les prochaines années. L'incubateur liégeois vient de ponctuer une recapitalisation de 10 millions d'euros auprès de son grand frère Noshaq. L'argent injecté permettra à la structure de financer ses nouvelles ambitions pour les prochaines années. Le plan stratégique s'étend jusqu'en 2024 avec des lignes à suivre bien précises.

Arrivé à la fin de son premier cycle de vie, l'incubateur en a profité pour faire le point et revoir sa manière de travailler. Jusqu'ici très généraliste et ouvert à toutes les bonnes idées, Leansquare va désormais se spécialiser et se limiter à certains secteurs. Un changement de cap qui ne désavoue certainement pas le travail accompli. "Nous allons d'ailleurs continuer les collaborations avec les entreprises ne faisant pas partie des nouveaux piliers", confie Ben Piquard, le CEO de Leansquare. "Mais à notre lancement en 2014, nous étions encore un peu seuls sur le marché. Être généraliste était alors une évidence. Au fil du temps, les structures d'accompagnement se sont multipliées et les possibilités de financement sont aujourd'hui bien plus nombreuses. Davantage se spécialiser est donc la suite assez logique de notre histoire".

"À court terme, Wallifornia pourrait devenir un fonds à part entière." Laurent Burton Président de Leansquare

Un fonds créateur de fonds

Pour Leansquare, le travail se fera donc désormais autour de quatre secteurs: Entertainment Tech, Enterprises Software, Transition et Life Science. Avec le succès de son programme Wallifornia, Entertainment tech semble le premier pilier le plus évident pour le groupe liégeois. "À court terme, il pourrait d'ailleurs devenir indépendant et devenir un fonds à part entière. Notre volonté est de devenir à terme un fonds créateur de fonds", glisse Laurent Burton, le président de Leansquare. L'investisseur wallon voit également de belles opportunités du côté des softwares dans le BtoB ainsi que dans la thématique très à la mode de la transition. "On sent une maturité sur ce marché qui n'intéresse plus seulement les associations et coopératives. L'entrepreneuriat y voit désormais aussi un vrai potentiel", explique encore le directeur.

"Nous investirons désormais dans moins de projets, mais avec des montants plus importants." Ben Piquard CEO de Leansquare

Au rayon Life Science, Leansquare souhaite également prendre une place encore laissée relativement vide sur le marché. "Noshaq est très actif sur ce marché, mais assez peu au tout début de la vie des entreprises. C'est davantage notre créneau. Il y aura donc une certaine complémentarité", explique-t-on du côté de Noshaq. Si l'incubateur compte toujours se positionner aux prémices de belles histoires, il va également progressivement monter en gamme. "Nous investirons désormais dans moins de projets, mais avec des montants plus importants. Ce qu’il nous faut désormais, ce sont de très belles histoires qui deviendront des références." Du côté des réussites, Leansquare peut toutefois déjà se vanter de faire partie des premiers à avoir cru en Bloomlife, Trustup et Myskillcamp. "Sur notre portefeuille, 20% des entreprises se sont éteintes, 20% ont un potentiel de croissance très important et le solde suit une évolution vers des PME robustes", explique le patron.

129 projets soutenus

Depuis sa création, Leansquare a déjà investi dans 129 projets pour un montant total de 21,3 millions d'euros. Malgré la crise liée à la pandémie, les investissements ont été en hausse lors de l'exercice 2020-2021. Sur cette période, 4,7 millions d'euros ont été investis dans les jeunes pousses.