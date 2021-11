BePark s'attaque à la gestion des parkings avec son logiciel Izix

Dorian de Broqueville et Julien Vandeleene, respectivement COO et CEO de BePark.

La société technologique bruxelloise BePark mise sur un logiciel de gestion de parking pour entreprises et propriétaires afin d'augmenter sa croissance.

Après 10 ans d’activité, l’entreprise bruxelloise BePark est à un tournant de son histoire. Née en 2011 avec l’objectif de proposer des solutions de parking intelligentes, elle entame aujourd’hui un nouveau chapitre avec l’officialisation d’une nouvelle activité: un service de gestion de parking grâce à un logiciel développé en interne.

"Nous avons toujours cherché à valoriser les places de parking inexploitées en utilisant la technologie pour faciliter l’expérience." Julien Vandeleene CEO et fondateur de BePark

"Historiquement, nous avons toujours cherché à valoriser les places de parking inexploitées en utilisant la technologie pour faciliter l’expérience", explique Julien Vandeleene, CEO et fondateur de BePark. Pour y arriver la start-up a développé très tôt en interne une technologie, novatrice pour l’époque, qui faisait du smartphone du client sa télécommande de parking pour n’importe quelle place BePark dans la capitale.

BePark a été plus loin dans le développement de sa technologie maison pour aujourd’hui proposer un logiciel de gestion de parking pour les sociétés et propriétaires immobiliers. Une suite logique puisque l’entreprise a historiquement toujours été en contact avec les entreprises régulièrement à la recherche de solution de parking pour leurs employés.

Une offre indépendante mais complémentaire

Après plusieurs demandes de ses clients pour une solution de gestion de parking intelligente, BePark s’est décidé à développer un logiciel et le tester. "On voulait une solution technologique applicable partout pour éviter de devenir une société qui gère chaque besoin dans chaque parking." Après des premiers tests concluants fin 2018 et une levée de fonds de 3 millions d'euros avec un fonds luxembourgeois en 2019, le produit a pu faire ses preuves.

"Le propriétaire immobilier vend ou loue de moins en moins des mètres carrés et de plus en plus des services." Dorian de Broqueville COO de BePark

Les dirigeants de BePark comprennent rapidement qu’il y a un marché assez large à attaquer, surtout depuis leur extension vers le Luxembourg et la France, et décident de créer une nouvelle unité dans leur entreprise entièrement dédiée à cette activité. Baptisée Izix, l’offre est indépendante du business historique de BePark, mais complémentaire. "Le client a souvent besoin de nos deux offres. On répond à des enjeux complémentaires, mais différents. Izix c’est la flexibilité et le management d’un bâtiment. Un secteur où notre logiciel peut être un game changer", détaille Dorian de Broqueville, le COO de BePark, qui prend la tête de la nouvelle division.

Le covid a joué en faveur de l’adoption de ce type de solution, qui permet d’adapter et rentabiliser son parking en fonction des besoins. "Le propriétaire immobilier vend ou loue de moins en moins des mètres carrés et de plus en plus des services. Cela représente une belle perspective pour nous". L'accélération de l'électrification du parc automobile demande aussi une gestion plus pointue de l'espace et de l'accès.

Booster les revenus

150 bâtiments 150 bâtiments utilisent déjà le logiciel de gestion et d'optimisation de BePark pour leurs parkings.

Le nouveau business de BePark devrait faire augmenter sa croissance, qui est de 20% pour 2020 malgré le covid. En un an, les revenus d’Izix ont déjà triplé et représentent déjà 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, qui était d’un peu plus de 7 millions d’euros en 2020. 150 bâtiments, dont le site Reyers de la RTBF, utilisent déjà le nouveau logiciel de BePark.

"Nous allons maintenant déployer une force commerciale importante dédiée à ce produit", annonce Dorian de Broqueville. L’objectif à terme étant qu'Izix dépasse l’activité initiale de BePark en revenus. Des revenus qui sont récurrents, puisqu’il s’agit d’un abonnement dont le prix est calculé en fonction du nombre de places de parking et d’utilisateurs. Un modèle déjà appliqué pour sa division grand public, qui a permis à BePark de traverser la crise du covid sans encombre et qui lui permet d’entrevoir l’avenir sereinement.