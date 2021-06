Biotalys donne le coup d'envoi de son IPO à Bruxelles

La société belge Biotalys a donné le coup d’envoi de son introduction sur Euronext Bruxelles . L’opération est précédée par une offre en souscription publique qui démarre aujourd’hui et devrait se terminer au plus tard le 30 juin à 16h pour les investisseurs particuliers . La première cotation devrait intervenir le 2 juillet.

La souscription porte sur 6.333.333 actions nouvelles dont le nombre pourra être augmenté jusqu’à 15% via une option d’augmentation. La fourchette de prix a été fixée entré entre 7,5 euros et 8,5 euros par action ce qui porte le total de l’offre entre 50,7 millions et 67 millions en prenant en compte le prix moyen et selon que les options permettant d’accroître le nombre de titres offerts sont exercées ou non.