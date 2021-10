Ce qui a réellement fait chuter Umicore ce lundi

Umicore , qui va boucler une année 2021 record, a toutefois temporisé, ce lundi, ses dernières prévisions formulées en juillet. En cause, la récente baisse des prix des métaux platinoïdes ainsi qu’un impact plus fort que prévu de la pénurie mondiale des semi-conducteurs sur la production automobile.

Rappelons que le groupe est à la fois présent dans le recyclage des métaux précieux et dans le secteur automobile via les catalyseurs et les matériaux pour les batteries électriques.