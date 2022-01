Comment Apple a diversifié ses revenus pour battre tous les records

Première entreprise à dépasser les 3.000 milliards de dollars de capitalisation, Apple doit son succès à une récente diversification et à une stratégie d'interconnexion entre ses produits et services qui porte ses fruits. La pomme en tête.

La tête de gondole reste l'iPhone

L'iPhone, c'est l'objet phare d'Apple. Lancés par Steve Jobs en 2007 devant les yeux ébahis du monde entier, l'iPhone reste le plus gros pourvoyeur de revenus de l’entreprise californienne. La gamme de smartphones représente toujours près de la moitié des revenus d'Apple. C'est bien loin des 85% qu'elle représentait il y a 10 ans, mais elle reste tout de même la clé de voûte du modèle économique de l'entreprise.

En 10 ans, Tim Cook a réussi à rendre Apple moins dépendant de ses smartphones et à diversifier les sources de revenus pour rendre son entreprise moins exposée. Pour autant, 2022 sera une année majeure pour ce segment chez Apple. L'iPhone 14 devrait être dévoilé en septembre avec un nouveau design, et des innovations en rupture avec les modèles précédents sont attendues pour ce qui reste le vaisseau amiral des revenus d'Apple.

Vue en plein écran Le 9 janvier 2007, lors de la conférence Macworld à San Francisco, Steve Jobs dévoile l'iPhone, un nouveau téléphone mobile ultraplat – moins de 1,3 centimètre d'épaisseur – doté d'un téléphone, d'une fonction internet et d'un lecteur MP3, ainsi que d'un appareil photo numérique de deux mégapixels. Une révolution. ©AFP

Les services, machine à cash de l'écosystème Apple

Depuis 2017, une ligne se distingue dans les revenus d'Apple. Elle dépasse depuis cette date les revenus des Mac ou des iPad et elle n'en finit plus de croître, pour représenter aujourd'hui plus de 20% du chiffre d'affaires d'Apple, soit 68 milliards de dollars. Cette ligne, c'est celle des services d'Apple: Apple Music pour le streaming musical, Apple TV+ pour le streaming vidéo, Fitness+ pour le sport, ou encore iCloud pour la sauvegarde des données en ligne.

Dans les services, on retrouve aussi les commissions qu'Apple ponctionne sur les transactions réalisées dans son magasin d'applications. Des commissions mises à mal par la récente bataille judiciaire face à Epic games, l'éditeur du jeu Fortnite. Apple a cédé du terrain, mais conserve une belle part du gâteau.

Les revenus engrangés grâce aux services vont continuer à augmenter d'année en année. C'est tout l'intérêt économique de l'écosystème intégré d'Apple. Vous possédez un, deux, ou trois appareils Apple qui sont liés à des abonnements pour utiliser les différents services d'Apple sur ces appareils. Les types de services, leur variété et donc leur valeur augmentent chaque année. Toute comme la marge d'Apple.

Apple atteint tout doucement les limites de la croissance de sa base d'utilisateurs et de l'argent qu'elle peut tirer de chacun d'eux, sans garantie que les futures catégories de produits comme la VR et l'Apple Car soient aussi lucratives que l'iPhone.

Ce modèle hyper intégré, qui favorise l'utilisation des services maison et l'écosystème d'appareils de la marque à la pomme, va-t-il encore tenir longtemps? C'est toute la question pour les prochaines années.

Ce modèle commence à se fissurer avec des accusations d'abus de position dominante des deux cotés de l'Atlantique. Pourtant, face au gigantisme de Google et Microsoft en termes de parts de marché sur les appareils et les services, Apple parvient à conserver son image d'outsider, popularisée par le célèbre slogan "Think Different". Mais pour combien de temps encore?

Lire aussi Apple pèse 3.000 milliards de dollars en bourse

Des puces maison qui changent la donne

Le passage des puces Intel aux puces maison a été pour le moins l'une des grandes réussites de l'année du côté de Cupertino. Apple a gagné en indépendance et augmenté ses marges; les utilisateurs ont gagné en puissance, vitesse et autonomie.

Dans le même temps, Apple n'a jamais autant vendu de Mac et d'iPad qu'en 2021, pour un total de 51 milliards de dollars de revenus, malgré les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques.

2022 devrait être l'année du nouveau MacBook Air ainsi que d'un nouvel iMac Pro, de quoi assurer un nouvel exercice plus que profitable et tenter d'augmenter ses parts de marché sur le segment des entreprises toujours largement dominé par ses concurrents.

Les nouvelles sources de revenus accrochées au poignet et aux oreilles

Lorsque les revenus issus de la vente des iPhone ont commencé à stagner au début de la décennie précédente, Apple a cherché de nouvelles sources de revenus. Le résultat de cette réflexion s'est matérialisé avec le lancement de l'Apple Watch en 2015 comme un prolongement de l'iPhone, et ensuite des AirPods qui ont fait des écouteurs sans fil un hit planétaire alors qu'ils étaient cantonnés jusqu'alors à une image démodée d'oreillettes Bluetooth vissées dans les oreilles des hommes d'affaires trop pressés.

Vue en plein écran L'Apple Watch Series 4 exposée en 2018 à Cupertino en Californie. ©AFP

On retrouve aussi dans cette catégorie des wearables, qui a grandi de 25% en 2021 et généré 30 milliards de dollars, les HomePod, les enceintes connectées d'Apple, qui alimentent de façon assez marginale les revenus de cette catégorie, et les casques audio Beats. Difficile pour eux d'exister à côté des AirPods dont 27 millions d'exemplaires ont été vendus rien que pendant la période des fêtes en 2021. Un record, comme souvent avec Apple.

Réalité virtuelle et voiture autonome pour assurer le futur?

La réalité virtuelle, c'est le futur de la marque à la pomme, comme pour beaucoup d'entreprises technologiques. 2022 devrait coïncider avec une annonce de grande ampleur dans le domaine pour Apple.

Tout le monde attend un casque VR/AR made in Apple depuis plusieurs années, mais l'entreprise de Tim Cook sait se faire désirer, attendre le moment propice et une adhésion populaire suffisante, avant de lancer certains produits. Une stratégie qui lui permet de laisser ses concurrents se casser les dents sur un marché naissant, et d'apprendre de leurs erreurs.

Reste à savoir si Apple réussira à rattraper son retard sur ses concurrents qui en sont déjà à la deuxième ou troisième version de leur casque.

6 Milliards de dollars En 2021, Apple a quasi alloué 6 milliards de dollars à la recherche et au développement.

En 2021, Apple a quasi alloué 6 milliards de dollars à la recherche et au développement, aux nouveaux projets qui seront demain dans nos poches, nos oreilles ou sur notre tête. Une bonne partie de cette enveloppe a été dédiée au département chargé de faire émerger un casque VR/AR, mais aussi à celui en charge de l'Apple Car. La voiture électrique et autonome d'Apple reste un grand mystère qui pourrait être dévoilé en 2022, devenir une nouvelle source de revenus et venir finaliser l'écosystème de produits Apple en touchant d'autres types d'utilisateurs.