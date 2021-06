Des éditeurs de musique en guerre contre Twitch et Roblox

Roblox nie toute infraction

"Nous sommes surpris et déçus par ces poursuites qui constituent une incompréhension totale du fonctionnement de notre plateforme Roblox", a réagi l'entreprise, dont l'application de jeux et création de jeux est très utilisée par les enfants. Elle affirme qu'elle se "défendra vigoureusement", réfutant toute infraction grâce à des "technologies avancées qui permettent de détecter et interdire les enregistrements non autorisés".