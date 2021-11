DigiSkills, la plateforme pour trouver son chemin numérique

La plateforme DigiSkills va rassembler toute l'offre de formations numériques disponible en Belgique. Prochaine étape, la certification des compétences.

En dix ans, la question de la formation numérique est devenue une priorité politique et business absolue. En une décennie, l’offre s’est sensiblement étoffée pour proposer aujourd’hui un éventail de possibilités pour tous les publics. Sauf que cette offre disparate est illisible et parfois invisible pour beaucoup. Pas facile de s’y retrouver entre les opérateurs publics, privés, les cours de codage, les reformations, les initiations pour les enfants ou publics vulnérables et les centaines de lieux. Un sacré melting pot qui devrait, en principe, prendre fin ce jeudi avec le lancement de DigiSkills Belgium, une plateforme rassemblant l’ensemble des initiatives et formations numériques disponibles en Belgique.

"Maintenant qu’on a compris que les robots n’allaient pas prendre tous nos jobs, il faut que chacun ait la possibilité de développer ses compétences numériques. Lors du lancement de la plateforme, il y aura déjà 300 formations reprises", annonce Saskia Van Uffelen, l’ex-patronne d’Ericsson en Belgique, qui est depuis 10 ans chargée de suivre la mise en place de l’agenda digital européen chez nous. Pour son lancement, DigiSkills compte jouer le rôle de cadastre des formations existantes sans en lancer de nouvelles, car "vous seriez surpris de voir tout ce qui existe. Le vrai problème n’est pas la quantité de formations, mais de parvenir à rediriger la bonne personne vers la bonne formation".

Faire son bilan de compétences digitales

Chacun pourra librement ou à l’initiative de son employeur réaliser son bilan de compétences numériques avec à la clé une redirection vers la formation adaptée en fonction des envies ou besoins de chacun et un passeport digital encore en gestation. L’enjeu de la formation numérique est de taille, car selon les chiffres d’Agoria, la fédération des entreprises technologiques qui aide au lancement de DigiSkills, l’horizon 2030 ne se présente pas sous les meilleurs auspices. "Si l'on se base sur la situation économique actuelle, on peut affirmer qu'il y aura 300.000 emplois créés dans le numérique dans les 10 ans à venir. Si l’on part des ambitions du gouvernement d’avoir 80% de taux d’emploi en 2030, cela veut dire qu’il faut créer 600.000 jobs. Il faut donc aussi trouver les 600.000 personnes capables d’effectuer ces jobs", explique Jeroen Franssen, spécialiste du marché de l'emploi chez Agoria. Car qui dit nouveau job, dit nouvelles compétences. "Ces personnes doivent être bien formées et il faut ensuite trouver le bon équilibre entre efficacité et confort de travail."

La plateforme lancée ce jeudi est donc un premier jalon, une étape vers un objectif plus lointain, explique Mathieu Michel, secrétaire d’État à la digitalisation, qui suit le dossier de près. "C’est un des enjeux fondamentaux de la relance. Le gouvernement s’est fixé un objectif de 80% de taux d’emploi et en filigrane de cela il y a les compétences dont nous avons besoin pour 2030." Pour acquérir ces compétences numériques, il y a différents moyens, mais la question de la certification et de la reconnaissance de ces compétences pose problème pour le moment. "Il faut sortir de la logique des diplômes. Nous sommes en train de travailler à une standardisation des compétences pour permettre de les valoriser de façon uniforme auprès des employeurs." Pour y parvenir, le secrétaire d’État planche sur un projet de "Badging Skills", des badges de compétence.

Le principe est simple: une fois une compétence obtenue, l’apprenant recevra un badge qui prouvera l’obtention de sa compétence. L’idée fait son chemin et une première compétence numérique standardisée et "badgée" devrait bientôt être introduite. Difficile à ce stade de voir clair sur la question de la responsabilité de la certification, car c’est l’affaire "de tous les niveaux de pouvoir" selon le secrétaire d’État qui plaide pour une approche européenne de la question. En attendant, il estime que la plateforme DigiSkills est un bon début, mais "qu'elle va devoir se muscler et être entretenue. J’adhère sur les ambitions ; sur les moyens, il y a encore du boulot".

Soutenue par le Fédéral, les fédérations sectorielles et financée par l’Europe, DigiSkills devra réaliser un véritable travail de curation pour déterminer quelles formations auront droit de cité sur son site censé représenter l’offre complète de formation numérique en Belgique. Si elle fait ses preuves, la plateforme pourrait devenir un passage obligé pour tous les travailleurs du pays.