Efficy poursuit sa croissance par acquisition aux Pays-Bas

PerfectView est un éditeur de logiciels de CRM depuis 1984 et dispose d'une position stratégique sur le marché néerlandais. PerfectView compte plus de 5.000 clients dans 19 pays et réalise un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros. Efficy était déjà présent aux Pays-Bas. Pour l'instant, les deux sociétés continueront leurs activités sous leur nom propre. Mais elles pourront accroître leur palette de services grâce à une offre décrite par Efficy comme très complémentaire.