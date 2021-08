Efficy réalise sa troisième acquisition de l'année

L'entreprise spécialisée dans la gestion de clients poursuit à pleine vitesse sa stratégie d'acquisitions. Elle vient de racheter une troisième société en 2021, le Suédois Apsis.

Une de plus. La rentrée n'a pas encore officiellement sonné, mais les affaires ont déjà bien repris chez Efficy. L'entreprise bruxelloise spécialisée dans la gestion de clients (CRM) vient d'annoncer l'acquisition de la société suédoise Apsis. L'opération est déjà la troisième de l'année. Il faut dire qu'Efficy nourrit de belles ambitions. Il y a quelques mois, la société avait annoncé souhaiter détenir 5% des parts du marché européen d’ici à 2024. " On atteindra les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sans problème. Mais entretemps, le marché a continué à grandir et cela ne représente plus 5% du marché", explique Cédric Pierrard, le CEO d'Efficy. En quelques années, la société est passée à un autre stade, grâce au soutien du fonds d'investissement belge Fortino. Il y a un peu moins de deux ans, Efficy comptait seulement 250 employés pour 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'entreprise compte 550 travailleurs répartis dans quinze pays. Pour cette année, la société table sur un chiffre d'affaires de 66 millions d'euros.

Élargir l'offre

Le rachat d'Apsis sera particulièrement utile pour compléter l'offre de la société. Apsis est spécialisé dans le marketing basé sur les données. "Jusqu'ici, dans ce domaine, nous travaillions avec des partenaires. Nous continuerons, mais cela nous permet d'épaissir notre offre", glisse Cédric Pierrard. Un élargissement des services qui répond à une demande des clients et qui permettra à Efficy de se rendre plus attractif face aux géants américains. "Face aux mastodontes, les entreprises sont de plus en plus intéressées de voir une offre européenne émerger", explique le patron.

"Nous avons encore une short-list sur laquelle il reste entre dix et quinze sociétés qui pourraient nous intéresser." Cédric Pierrard CEO d'Efficy

Pour atteindre ses ambitions de grandeurs, la spécialiste du CRM combine une stratégie de croissance organique et d'acquisitions. "Nous avons encore réalisé 25% de croissance sur la partie organique, mais il est indispensable de passer par des acquisitions, tant le marché est morcelé" assure le patron. Le terrain de jeu est donc européen. Les deux précédentes acquisitions de 2021 ont été réalisées aux Pays-Bas et au Danemark. Depuis 2017, Efficy en est déjà à son septième rachat, avec notamment des emplettes en France et en Espagne. "Ce n'est évidemment pas un hasard si on s'intéresse un peu à tous les pays", sourit Cédric Pierrard.

Lire aussi Efficy poursuit sa croissance par acquisition aux Pays-Bas