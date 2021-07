Eric Yuan, l'homme de Zoom (Zoom) zen

Il parait que le mois de juillet est habituellement la période des bonnes affaires. Éric Yuan, le patron de Zoom espère bien en avoir fait une. Pas question ici toutefois de jeans soldé ou de lunettes de soleil à moitié prix. Le fondateur d'un des nouveaux rois de la vidéoconférence vient de dépenser 14,7 milliards de dollars pour acquérir five9. Cette entreprise américaine est spécialisée dans le cloud et devrait permettre à Zoom d'élargir sa gamme de services . Ses clients se nomment Siemens, Olympus ou encore Under Armour. À l'heure où le travail en présentiel reprend un peu du poil de la bête, la diversification est sans doute une bonne idée.

"Je me suis dit que ce serait bien si, dans le futur, je pouvais juste parler à ma copine et la voir en appuyant sur un bouton."

Son patron a toutefois probablement un peu le temps de voir venir. Aujourd'hui, Zoom est valorisé à plus de 102 milliards de dollars. La jolie histoire veut que l'idée de ce succès soit venue à Eric Yuan quand il s'ennuyait pendant ses dix heures de train pour aller voir sa copine. "Je me suis dit que ce serait bien si, dans le futur, je pouvais juste lui parler et la voir en appuyant sur un bouton", expliquait-il à Forbes en 2017. Entre l'idée romantique et le succès financier, il y a toutefois eu quelques étapes et une jolie dose de persévérance.