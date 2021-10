Frances Haugen, la porte-voix du silence de Facebook

Grâce à des dizaines de milliers de documents emportés lors de son départ en mai dernier, cette diplômée d'Harvard (MBA) et ex-chef de produit de la firme californienne a permis au quotidien financier d'établir que, malgré une prise de conscience des maux que provoque sa plateforme (multiplication du discours haineux, polarisation du débat politique, conséquences sur la santé mentale des adolescents notamment...), Facebook n'a, d'une part, rien fait de significatif pour les soigner et, d'autre part, a sciemment menti sur la question à ses utilisateurs, aux investisseurs et aux législateurs.