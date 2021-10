Le "moment de vérité" de la Big Tech au Congrès

Dans une rare unité bipartite entre Démocrates et Républicains, les élus du Congrès des États-Unis ont aussi exigé que les autorités de tutelle de Facebook enquêtent sur les accusations portées par Frances Haugen, selon laquelle les différentes messageries du groupe nuisent à la santé mentale des enfants et attisent les divisions au sein de la société.

Intervenant devant la sous-commission sénatoriale de la Protection des consommateurs et de la Sécurité des données au lendemain de la panne géante ayant affecté Facebook et ses messageries WhatsApp, Instagram et Messenger, Frances Haugen a déclaré que "pendant cinq heures, Facebook n'a pas pu être utilisé pour creuser les divisions, déstabiliser les démocraties et rendre les jeunes filles et les jeunes femmes mal dans leur peau".