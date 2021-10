Google Maps proposera bientôt les itinéraires les plus durables

Google Maps, l'application de cartographie en ligne de Google, proposera dès 2022 en Europe les trajets à l'empreinte carbone la plus faible. Et ce n'est qu'un début.

Peut-on être écolo et rouler en voiture? Google Maps ambitionne en tout cas de faire de ses utilisateurs des conducteurs moins polluants.

L'application, qui indique normalement à l'utilisateur l'itinéraire le plus rapide à prendre, proposera également bientôt le parcours le plus durable, donc celui qui consomme le moins de carburant, en fonction, entre autres, de la densité du trafic.

Cette nouveauté sera lancée en 2022 en Europe. Elle fait partie des nombreuses initiatives prises par la société technologique américaine pour permettre à ses utilisateurs de faire des choix plus durables.

L'urgence de la situation

D'après le géant du web, cela pourrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de plus d'un million de tonnes d'émissions de carbone par an dans le monde. Cela correspond au retrait de 200.000 véhicules de la circulation. L'alternative pourrait aussi permettre au consommateur de dégager des économies, puisque ce dernier devrait réduire sa consommation de carburant.

"Le changement climatique n'est plus une menace lointaine - il est de plus en plus local et personnel", a souligné Sundar Pichai, le patron d'Alphabet, la société-mère de Google.

"Partout dans le monde, les incendies de forêt, les inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes continuent d'affecter notre santé, nos économies et notre avenir commun sur la planète", estime-t-il, appelant à des solutions urgentes et significatives.

Lutter sur un front plus large

Le géant du web entend également influencer le comportement de ses utilisateurs. Cela via plusieurs nouvelles façons d'utiliser les produits Google pour faire des choix durables.

Lors des recherches sur la plateforme, l'attention sera ainsi plus que jamais portée sur l'impact climatique. Par exemple, lors de la réservation d'un billet d'avion, les émissions de CO2 du vol seront également affichées.

Cela diffère non seulement entre les différents vols, mais aussi par exemple entre les sièges d'un même vol. "Un billet en classe affaires est toujours plus polluant, car il prend plus de place", explique Stéphanie Horton, de Google. En outre, des informations seront affichées, lorsqu'elles sont disponibles, sur les efforts des hôtels en matière de durabilité.

Des feux de circulation plus efficaces

Les adeptes du vélo ne seront pas en reste. Grâce à une application mobile de navigation allégée (lite), les cyclistes pourront, dans les prochains mois, consulter instantanément les détails importants de leur itinéraire sans avoir besoin de garder leur écran allumé ou d'accéder à la navigation virage par virage. Via Google Maps, ils pourront aussi trouver plus facilement des vélos et scooters en libre-service dans plus de 300 villes du monde.

La société technologique travaille aussi sur un autre projet, celui de recourir à l'intelligence artificielle pour avoir des feux de circulation plus efficaces et ainsi rendre chaque trajet plus écologique, quel que soit le véhicule. De fait, jusqu'à présent, Google a constaté une réduction de 10 à 20% de la consommation de carburant et du temps d'attente aux intersections. Le projet-pilote sera bientôt étendu à Rio de Janeiro.

Enfin, lorsque les internautes iront sur son moteur de recherche avec des questions sur le changement climatique, Google affichera également des informations sur le sujet faisant autorité provenant de sources telles que les Nations unies.