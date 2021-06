Google repousse de deux ans son abandon des "cookies"

Le groupe californien a fait savoir dans un billet de blog qu'il avait besoin de davantage de temps pour tester et déployer son nouveau système, qu'il vante comme étant plus respectueux de la vie privée de ses utilisateurs.

Car les "cookies tiers" qu'utilise actuellement Google sont en réalité des petits fichiers texte qui collectent des données au gré de la navigation, et servent ansi à cibler les usagers.