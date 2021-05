Google va ouvrir son premier magasin à New York cet été

"Les clients pourront parcourir le Google Store et y acheter une grande sélection de produits fabriqués par Google, qui vont des téléphones Pixel aux produits Nest, des appareils Fitbit aux Pixelbooks et bien d'autres encore", a indiqué le vice-président de Google Jason Rosenthal dans un article de blog.

"Ils pourront aussi faire leurs courses en ligne sur GoogleStore.com et récupérer leurs commandes en magasin", a-t-il précisé.

Rivaliser avec Apple

"Le nouveau Google Store est une étape importante de notre stratégie produits consistant à offrir l'expérience Google la plus utile qui soit en tous lieux et à tout moment", a affirmé Rosenthal.

Via son réseau mondial d'Apple Stores, qui compte plus de 500 boutiques dans 25 pays, la marque à la pomme écoule une grande partie de ses iPhone, iPad et MacBook en magasin.