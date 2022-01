Guive Balooch, (L'Oréal): "Tous les mystères de notre beauté seront un jour résolus par la technologie"

Guive Balooch dirige depuis plus de dix ans la division innovation du géant L'Oréal. Enfant de la Silicon Valley, il tente de façonner le futur du secteur de la beauté et des cosmétiques à coups d'innovation technologique.

Le secteur de la beauté et la technologie, n'est-ce pas un mariage contre nature?

Quand on voit ce qui s’est passé au cours des dix dernières années dans le secteur, c’est un mariage avec des liens de plus en plus forts avec le temps. Tout ne sera jamais technologique en ce qui concerne la beauté et les cosmétiques, mais la technologie sera de plus en plus impliquée dans le processus de fabrication et d’utilisation d’un produit dans notre secteur, c’est certain. Que ce soit pour la peau ou les cheveux, tous les mystères de notre beauté seront un jour résolus par la technologie. Nous sommes dans une période très excitante à ce niveau-là. Mais cela nous a pris dix ans pour comprendre comment créer une innovation destinée au grand public. Ce n’est pas simple.

Vous pensez que les consommateurs sont désormais prêts à utiliser de la technologie quand on parle de beauté ou de soins?

"Il faut se rendre compte que les gens sont actuellement envahis par la technologie et doivent faire le tri entre les technologies pour déterminer celles qui auront un réel impact pour eux."

Les changements sociétaux accélèrent l’adoption de l’innovation. Dans l’exemple de la teinture de cheveux à la maison (voir encadré), on voit à quel point c’est complexe de le faire soi-même et que la technologie représente une vraie plus-value pour le consommateur et son expérience. Il faut se rendre compte que les gens sont actuellement envahis par la technologie et doivent faire le tri entre les technologies pour déterminer celles qui auront un réel impact pour eux.

C’est plus compliqué d’innover aujourd’hui?

Oui, c’est plus compliqué d’innover aujourd'hui. Il y a dix ans, tout le monde essayait tout, maintenant il n’y a que les innovations avec un impact important qui sont retenues. La clé reste les besoins des gens. Il faut suivre et écouter ces besoins et uniquement se concentrer là-dessus pour innover de façon pertinente. Il ne faut pas suivre les tendances d’innovation.

Vous avez aussi comme cible les salons de coiffeurs. Quelle innovation arrive à s’immiscer chez les coiffeurs?

Nous avons créé, après six ans de recherche, une technologie qui analyse les cheveux des clients et utilise la réalité augmentée pour tester les différentes colorations et ensuite un algorithme pour créer la coloration parfaite et la préparer pour le coiffeur. C’est une première dans les salons, car jusqu’ici les données n’étaient jamais utilisées pour la prise de décision en salon. Alors que ce sont des décisions qui sont très importantes pour les gens, qui touchent leur confiance en eux, leur corps, et qui doivent être prise avec tous les éléments disponibles.

Quelle est la limite de la digitalisation du secteur?

Il n’y a pas de limites (rires). On va vers ce qu’on appelle "l’autonomous beauty", avec une technologie qui fait pour nous les aspects compliqués des taches liées aux routines beautés. La technologie va aussi aider à réduire les déchets liés à notre industrie qui sont un vrai problème. Pour moi, la technologie est là pour résoudre des problèmes et surtout les grands.

L'Oréal veut en finir avec le cauchemar de la coloration à domicile grâce à une innovation présentée au CES 2022. Innover quand on est une marque comme L’Oréal, cela veut dire quoi? L’Oréal a commencé à innover il y a une centaine d’années. Nous avons par exemple été les premiers à proposer de faire de la coloration de cheveux à la maison. Mais depuis cette innovation, le principe n’a pas évolué ou presque. Se colorer les cheveux est toujours un moment stressant, vous devez mixer deux composants, votre salle de bain est en bordel après et le résultat n’est pas toujours aussi uniforme qu’espéré. L'Oréal présente à Las Vegas sa dernière innovation grand public après sept années de recherche et 15 brevets. Comment continuer à innover sur ce type de produit? "C’est le type de produits pour lesquels il est très compliqué de proposer une innovation et quand c’est le cas, elle doit être majeure." Nous avons commencé à travailler sur le projet Colorsonic il y a sept ans et depuis nous avons déposé 15 brevets. Il s’agit d’une brosse dans laquelle vous insérez une cartouche de la couleur de cheveux de votre choix. La brosse fait le mélange pour vous et vous la passez ensuite dans vos cheveux pour répartir uniformément le produit. Nous le présentons en ce moment au CES à Las Vegas il sera disponible un peu partout dans le monde en 2023. À quel prix? Nous n’avons pas encore déterminé de prix pour l’instant, mais je vous assure que l’objectif est qu’il soit accessible pour le grand public.