Jack Dorsey fait de Square un géant du paiement électronique

Square rachète Afterpay pour 29 milliards de dollars. Une opération qui fait de la société de Jack Dorsey un nom qui compte dans le secteur du paiement électronique.

Square est tout proche de devenir un acteur majeur du paiement. Le groupe américain spécialisé dans les paiements numériques, fondé par le patron de Twitter Jack Dorsey, a mis 29 milliards de dollars sur la table pour acquérir l'Australien Afterpay Limited. L'application est une spécialiste du "paiement après achat" qui offre aux particuliers des paiements échelonnés et sans frais. Lancée en 2014, elle est présente en Australie, aux États-Unis, au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en France et en Italie notamment via 100.000 fournisseurs dans le monde. Elle compte déjà 16,2 millions de clients. La fusion-acquisition entre les deux entités, qui devrait être conclue au 1er trimestre 2022, se fera entièrement par échange d'actions et va valoriser la compagnie australienne à environ 29 milliards de dollars, selon un communiqué commun publié dimanche.

42,8 milliards de dollars Square a traité 42,8 milliards de dollars de paiements au deuxième trimestre de cette année.

Au terme de cette offre, qui propose une prime de 30% sur le cours des actions du groupe australien à sa clôture vendredi, les actionnaires d'Afterpay possèderont 18,5% du capital de Square.

Se passer des banques

"Square et Afterpay ont un objectif commun: nous avons bâti nos entreprises pour rendre le système financier plus équitable, accessible et inclusif", selon Jack Dorsey, PDG de Square, qui opère aussi l'application mobile de paiement Cash App. Square prévoit d'intégrer les services à crédit d'Afterpay dans ses unités commerciales existantes Seller et Cash App, ce qui pourrait permettre à de petits commerçants de proposer aussi à la caisse des paiements échelonnés. L'application mobile Cash App a une base de 70 millions d'utilisateurs annuels.

Pour les cofondateurs d'Afterpay, Anthony Eisen et Nick Molnar, c'est le jackpot. Nick Molnar et Anthony Eisen avaient lancé leur application pour conquérir les millénials. Six ans plus tard, leur idée est couronnée de succès, puisque avant même l'acquisition par Square, Afterpay a fait d'eux des milliardaires.

"Le bitcoin change absolument tout. Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus important sur lequel travailler de mon vivant." Jack Dorsey CEO de Square

Le rapprochement devrait donner naissance à l'un des plus grands groupes en matière de paiement numérique et hisser Square au niveau des géants tels que PayPal, Apple Amazon ou Google. Jack Dorsey a réussi son pari et pourrait se retrouver à la tête de deux entreprises technologiques de premier plan dans quelques mois.

Le bitcoin en ligne de mire

Square ne compte pas s'arrêter là. La société a annoncé au début de l'été qu'elle allait lancer une plateforme permettant aux développeurs de créer des projets de finance décentralisée (DeFi) autour du bitcoin. "Le bitcoin change absolument tout. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus important sur lequel travailler de mon vivant", a déclaré Dorsey. Le fondateur de Twitter veut aussi que son entreprise propose un portefeuille pour stocker et dépenser ses bitcoins de façon sécurisée et sans intermédiaire. Plus largement, plusieurs produits et services financiers basés sur la technologie blockchain devraient voir le jour rapidement chez Square. L'objectif est de les incorporer aux différentes activités de paiement de l'entreprise dont le but reste de réussir à se passer d'intermédiaires comme les banques, les transactions se faisant directement d'utilisateur à utilisateur.

Ce mouvement de Square vers le secteur des cryptomonnaies et le rachat d'Afterpay lui donnent une autre dimension. Avant cette opération, la fintech a traité 42,8 milliards de dollars de paiements au deuxième trimestre de cette année et elle a enregistré un bénéfice de 204 millions de dollars sur des revenus de 4,7 milliards de dollars.